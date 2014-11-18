"Осознал - послали на убой как быка": Москаль рассказал об убитом российском боевике

Во время рабочей поездки Геннадия Москаля в село Крымское Новоайдарского района украинские военные обезвредили российского наемника.

Об этом сообщается на официальном сайте председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"Боевик прошел на окраину Крымского со стороны Сокольников, пробравшись через минное поле. Сумел приблизиться с автоматом Калашникова и гранатометом на расстояние несколько десятков метров от нас, где и был застрелен силовиками", - говорится в сообщении.

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У убитого кроме оружия и патронов к АК российского производства нашли записку с личными данными: “Сразу бы застрелили. Кондратенко Дмитрий Викторович. 04.09.1975. Россия, Иркутск, Ярославского, 246 - 97. Осознал - послали на убой как быка. Б (атальон) “Заря”, Луганск. Прибыл 12.11.2014.”

"Хочу, чтобы записку этого Дмитрия с украинской фамилией прочитали как можно больше русских матерей и жен. Они тоже должны понять, что происходит в Украине, - не с картинки российских телеканалов, а из такого банального для войны случая, свидетелем которого стал в Крымском и я", - заявляет Москаль.