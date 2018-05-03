Появилось новое фото Надежды Савченко

Надежда Савченко голодает уже 42-й день.

Сестра депутата Надежды Савченко Вера показала новое фото народной избранницы, на котором заметно, как и похудела.

Фотографию Вера Савченко опубликовала на своей странице в Facebook и подписала: "Надежда есть и будет!".

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Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. 23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины. 17 апреля Савченко прошла допрос с помощью полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.