В седьмом российском гумконвое были только боеприпасы - ЛОГА

02:53, 17 ноября 2014
Общество
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В седьмом гуманитарном конвое, который в воскресенье прибыл на подконтрольную боевикам территорию Луганской обл., были только боеприпасы.

REUTERS

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава департамента массовых коммуникаций Луганской облгосадминистрации Ярослав Галас.

Он отметил, что возросшую активность боевиков связывают именно с гумконвоем.

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"В Станицу ездят люди с той стороны, через мост через Северский Донец, и говорят, что последний гумконвой привез только боеприпасы. Они разгрузили ящики с патронами, мины, снаряды. Никаких медикаментов, продуктов, теплых вещей там не было. Только боеприпасы – разгрузили и поехали", - сказал Галас. 

Ранее сообщалось, что 16 ноября в Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью - 20 машин доставили в город более 100 т гуманитарного груза.

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