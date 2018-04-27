На годовщину трагедии 2 мая в Одессе ограничат доступ граждан на Соборную площадь и Куликово поле

По периметру Соборной площади и Куликового поля будут выставлены сотрудники полиции, вход на территорию будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты.

В Одессе 2 мая с целью недопущения массовых беспорядков ограничат доступ граждан на Соборную площадь и Куликово поле, где проходят акции по случаю годовщины событий 2014 года, когда в городе погибли 48 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 2 мая в Одессе будут проводиться мероприятия, связанные с указанной годовщиной.

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«С целью недопущения массовых беспорядков, предотвращения угроз публичной безопасности и порядка, а также охраны жизни и здоровья людей, на Куликовом поле и Соборной площади, а также на прилегающих к ним территориях будут введены временные ограничения доступа граждан», - сообщили в главке.

По периметру указанных мест будут выставлены работники полиции. Вход на территорию будет осуществляться только через установленные там фильтрационные пункты.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одессы, с 07.00 до конца мероприятий перекроют дорожное движение по периметру Соборной площади и Куликова поля. Патрульные будут осуществлять отвод транспорта.

Отмечается, что каждый водитель должен заблаговременно планировать маршрут движения по улицам в центре города и в районе проведения мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 2 мая общественный порядок в Одессе будут обеспечивать 2,3 тыс. правоохранителей.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.