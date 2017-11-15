В Одессе суд продлил содержание под стражей фигуранта "дела 2 мая" - россиянина Мефедова

Приморский районный суд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца фигуранту дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года гражданину России Евгению Мефедову, которого подозревают в сепаратизме и организации массовых беспорядков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, данное решение суд принял сегодня, 15 ноября.

«Следственным судьей Приморского районного суда Одессы рассмотрено и удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Мефедова, подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110, ч.1 ст.109, ч. 1 ст.14, ч.1 ст.294 УК Украины», - сообщили в пресс-службе.

Согласно материалам ходатайства, Мефедов совершал действия, направленные на подготовку и организацию массовых беспорядков с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя.

«По данным досудебного следствия, он совершал антигосударственную, подрывную и диверсионную деятельность, направленную на разжигание национальной розни, и совершал другие противоправные действия в течение 2014 года», - отметили в суде.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Ильичевский городской суд признал невиновными подозреваемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме. Позднее были выдвинуты дополнительные подозрения.

Прокуратура Одесской области обжаловала оправдательный приговор.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

На скамье подсудимых находились 19 фигурантов, 5 из которых содержались в СИЗО. Еще один фигурант, Владислав Ильницкий, в августе сбежал в Российскую Федерацию.