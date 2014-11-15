Кличко посетил тяжело раненых бойцов-участников АТО в военном госпитале в Гамбурге

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

”Хочу поддержать вас и поблагодарить за то, что вы, рискуя здоровьем и жизнью, защищаете нашу страну, ее будущее. Поблагодарить за вашу стойкость и силу духа. Скорее выздоравливайте и возвращайтесь здоровыми в Украину”, - сказал Кличко.

Раненые бойцы из различных воинских частей Национальной гвардии и добровольческого батальона ”Донбасс” находятся на лечении в Гамбурге со 2 сентября. Все они тяжелораненые и, кроме Сергея Чумака, - лежачие.

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”Узнав о бое Владимира Кличко в Гамбурге, украинские военнослужащие мечтали увидеться с мировыми чемпионами Кличко. Поэтому Виталий Кличко, поехав в Гамбург, чтобы поддержать брата, посетил ребят и передал им привет от Владимира, который готовится к бою. Он также подарил всем бойцам тренировочную форму ”Команды Кличко”. А Сергея Чумака, состояние которого позволяет оставлять клинику, Виталий пригласил на бой Владимира с Кубратом Пулевым”, - говорится в сообщении.