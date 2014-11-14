Одесского сепаратиста Давидченко объявили в розыск

Как передает корреспондент УНИАН, на официальном сайте Министерства внутренних дел размещена ориентировка на Давидченко как на лицо, скрывающееся от органов государственной власти. Датой исчезновения значится 30 октября.

Согласно ориентировке, 29-летний Давидченко, приговоренный к уголовному наказанию, не связанному с лишением свободы, «по неизвестным причинам по месту жительства или работы отсутствует». Орган, разыскивающий Давидченко, - Малиновский райотдел Одесского городского управления ГУ МВД в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, Шевченковский районный суд Киева приговорил обвиняемого в сепаратизме жителя Одессы Давидченко к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. В частности, в решении суда сказано, что Давидченко, будучи лидером и координатором общественных объединений «Молодежная единство» и «Народная альтернатива», призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины, выступал с призывами, разжигающими национальную рознь и направленных на непризнание действующей власти и т. д.

Читайте такжеОдесский сепаратист заявил, что вышел на свободу из-за коррупции в судах«На основании ст.76 УК Украины обязан не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; сообщать уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места жительства, работы и учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительной инспекции», - говорится в документе.

В приговоре сказано, что обвиняемый безоговорочно признал себя виноватым, обязался сотрудничать с правоохранительными органами в раскрытии и выявлении уголовных правонарушений, не совершать в дальнейшем любых уголовных преступлений.

Однако в начале августа в некоторых СМИ появилось заявление Давидченко о том, что он находится за границей и готовится «презентовать новое движение и от своей позиции не отказался, с которой выходил к людям».

Напомним, Давидченко был задержан 17 марта в Одессе. 18 марта в центре Одессы сторонники подозреваемого в сепаратизме лидера радикальной организации «Молодежное единство» и координатора организации «Народная альтернатива» установили возле здания управления СБУ в Одесской области палатки для проведения бессрочной акции протеста, которая была прекращена спустя несколько дней.

Давидченко было объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 110 Уголовного кодекса Украины - «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».