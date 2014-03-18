Организатору сепаратистских митингов в Одессе объявили о подозрении в преступлении

Лидеру одесской радикальной организации Антону Давидченко объявлено подозрение в совершении преступления по ст. 110 Уголовного кодекса Украины - «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

«17 марта с.г. в г. Одесса сотрудники СБ Украины задержали лидера радикальной организации «Молодежное единство» Антона Давидченко, которому при письменном согласии прокуратуры объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 Уголовного кодекса Украины («посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»)», - говорится в сообщении.

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В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины решается вопрос об избрании судом в отношении задержанного меры пресечения, информировали в СБУ.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 марта в Одессе правоохранители задержали одного из организаторов пророссийских митингов Давидченко.

16 марта Давидченко во время митинга в Одессе, который состоялся в поддержку референдума в Крыму и в Одессе, заявил, что 23 марта возле мэрии состоится многочисленный митинг. Он заявил, что «не боится СБУ, которая возбудила против него уголовное дело», а намерен и в дальнейшем отстаивать «интересы города» и требовать образования территории Новороссия (объединение Одесской, Николаевской и Херсонской областей). Давидченко сказал, что «пока мы проводим мирные акции, но, если к нашим требованиям не прислушаются, будем применять другие методы».