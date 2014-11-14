"ПриватБанк" обеспечил днепропетровскую детскую больницу оборудованием на сумму более 1 млн грн
"ПриватБанк" купил для днепропетровской детской больницы №3 оборудование стоимостью более 1 млн грн, за благотворительные средства, собранные клиентами банка в ходе всеукраинской акции «Заради життя!».
Как передает корреспондент УНИАН, сертификат на оборудование передал сегодня больнице генеральный заместитель председателя Правления "ПриватБанка" Юрий Пикуш.
По его словам, на собранные клиентами средства, было закуплено импортное оборудование - наркозно-дыхательный аппарат со встроенным газоанализатором, шприцевой перфузор и ультразвуковая мойка - которое уже установлено у работает в реанимационном отделении больницы.
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«Все благотворительные проекты, которые поддерживаются "ПриватБанком" выбирают наши клиенты в ходе голосования на сайте. В сборе денег на этот проект приняли участие более 30 тыс. человек. Со своей стороны банк не только обеспечивает возможность удобного сбора средств, но и полный контроль за благотворительными деньгами. Мы проводим тендеры на закупку оборудования, следим за его установкой и использованием в больницах», - отметил Пикуш.
Он также добавил, что в ходе проведение тендера "ПриватБанку" удалось сэкономить на приобретении оборудования почти 100 тыс. грн.
«Это самое передовое медицинское оборудование, которое может спасать ежегодно сотни детских жизней и дает надежду многим детям и их родителям на успешное выздоровление», - подчеркнул глава наблюдательного совета фонда «Помогаем» Андрей Пинчук, который является партнером благотворительной программы "ПриватБанка" «Помогать просто!».
Справка УНИАН. Программа «Помогать просто!» действует с 2010 года и дает возможность клиентам "ПриватБанка" участвовать в благотворительных проектах. Пожертвования можно перечислить через банкоматы банка, также можно направить на благотворительность мелкую сдачу в отделениях банка (до 1 грн).
Все операции в рамках благотворительных программ "ПриватБанка" осуществляются без комиссий, а всю информацию о каждом зачислении и дальнейшем использовании средств можно увидеть на сайте www.blago.privatbank.ua.
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В 2014 году в рамках программы «Помогать просто!» уже собрано 10,136 млн грн для детских домов и целевых благотворительных программ, в том числе программ помощи украинской армии и раненым бойцам.
ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 35,9777% и 36,1726% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр) 19,4492% акций.