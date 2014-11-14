"ПриватБанк" обеспечил днепропетровскую детскую больницу оборудованием на сумму более 1 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, сертификат на оборудование передал сегодня больнице генеральный заместитель председателя Правления "ПриватБанка" Юрий Пикуш.

По его словам, на собранные клиентами средства, было закуплено импортное оборудование - наркозно-дыхательный аппарат со встроенным газоанализатором, шприцевой перфузор и ультразвуковая мойка - которое уже установлено у работает в реанимационном отделении больницы.

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«Все благотворительные проекты, которые поддерживаются "ПриватБанком" выбирают наши клиенты в ходе голосования на сайте. В сборе денег на этот проект приняли участие более 30 тыс. человек. Со своей стороны банк не только обеспечивает возможность удобного сбора средств, но и полный контроль за благотворительными деньгами. Мы проводим тендеры на закупку оборудования, следим за его установкой и использованием в больницах», - отметил Пикуш.

Он также добавил, что в ходе проведение тендера "ПриватБанку" удалось сэкономить на приобретении оборудования почти 100 тыс. грн.

«Это самое передовое медицинское оборудование, которое может спасать ежегодно сотни детских жизней и дает надежду многим детям и их родителям на успешное выздоровление», - подчеркнул глава наблюдательного совета фонда «Помогаем» Андрей Пинчук, который является партнером благотворительной программы "ПриватБанка" «Помогать просто!».

Справка УНИАН. Программа «Помогать просто!» действует с 2010 года и дает возможность клиентам "ПриватБанка" участвовать в благотворительных проектах. Пожертвования можно перечислить через банкоматы банка, также можно направить на благотворительность мелкую сдачу в отделениях банка (до 1 грн).

Все операции в рамках благотворительных программ "ПриватБанка" осуществляются без комиссий, а всю информацию о каждом зачислении и дальнейшем использовании средств можно увидеть на сайте www.blago.privatbank.ua.

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В 2014 году в рамках программы «Помогать просто!» уже собрано 10,136 млн грн для детских домов и целевых благотворительных программ, в том числе программ помощи украинской армии и раненым бойцам.

ПриватБанк» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, прямо владеющие 35,9777% и 36,1726% акций банка соответственно, а также через компанию Triantal Investments Ltd (Кипр) 19,4492% акций.