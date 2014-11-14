В оккупированной Керчи осталось воды на два месяца

Запас воды в Станционном водохранилище, снабжающим Керчь, составляет 8,3 млн кубометров при достаточном объеме в 15 млн кубометров. Об этом агентству «Крым Медиа» сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Керченского городского совета АР Крым Василий Остапенко.

Читайте такжеВ Керчи переходят с мяса на рыбуПо словам чиновника украинского города, 5-6 млн кубометров воды из имеющегося запаса – это «мертвый объем», заиленная вода, которую нельзя пускать в городскую систему водоснабжения. Остального объема воды – 2-3 млн кубометров хватит Керчи на два месяца с учетом рабочего объема 1,5 млн кубометров в месяц, сообщает ИА Крым Медиа.

«Ситуация требует принятия экстренных мер. Есть вероятность того, что воду в городе придется давать по графику – часов по 10 в сутки, тогда запаса хватит месяца на четыре», – пояснил Остапенко.