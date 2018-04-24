Ритуальный кинжал "Аненербе" и уникальный меч вождя: журналисты устроили рейд по киевским барахолкам (видео)

Журналисты узнали, действительно ли среди хлама можно найти коллекционную вещь.

Суббота. 6 утра. Одна из самых популярных барахолок Киева. Здесь встречаются дилеры и искатели артефактов. Скупают за бесценок, а перепродают на международных аукционах или в частные коллекции - за большие деньги.

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Медали, монеты и открытки здесь самый ходовой товар. За монету в 3 копейки 1991 года выпуска готовы отдать 280 тысяч гривень.

Коллекционер Олег Назаренко нашел в куче мусора - ритуальный кинжал немецкой секты Аненербе. Охотник за сокровищами также похвастался мечем океанского вождя, которому минимум 200 лет. По его словам, такой меч единственный в мире.

Коллекционер Георгий ходит на столичную барахолку уже 15 лет. Мужчина собирает редкую керамику. Говорит, однажды приобрел супницу неизвестного происхождения за 130 долларов. Позже узнал, что за эту редкую вещь на мировых аукционах просят 2 000 долларов.

А вот керамическая овечка обошлась коллекционеру всего в 250 гривень. Оказалось, что на самом деле предмет оценить сложно, потому что таких в мире всего лишь два экземпляра.