На Харьковщине задержали мужчину по подозрению в создании террористического бандформирования

При оформлении документов гражданина Украины, который направлялся в РФ, сработала база данных Нацполиции.

В Харьковской области задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в создании террористического бандформирования. Читайте такжеПограничники на Донетчине задержали участницу бандформирования "Оплот" Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчину выявили вчера, 23 апреля, пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка». По сведениям ГПСУ, гражданин Украины направлялся на выезд в Россию. «Во время оформления документов нашего соотечественника сработала база данных Нацполиции», - говорится в сообщении. Как выяснилось, мужчина находился в розыске по статье «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Гражданин Украины передан государственным компетентным органам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter