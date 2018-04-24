На Харьковщине задержали мужчину по подозрению в создании террористического бандформирования
12:45, 24 апреля 2018Общество
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При оформлении документов гражданина Украины, который направлялся в РФ, сработала база данных Нацполиции.
По данным ГНСУ, гражданин Украины следовал на выезд в России \ Фото УНИАН
В Харьковской области задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в создании террористического бандформирования.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчину выявили вчера, 23 апреля, пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка».
По сведениям ГПСУ, гражданин Украины направлялся на выезд в Россию.
«Во время оформления документов нашего соотечественника сработала база данных Нацполиции», - говорится в сообщении.
Как выяснилось, мужчина находился в розыске по статье «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Гражданин Украины передан государственным компетентным органам.
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