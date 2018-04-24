На Харьковщине задержали мужчину по подозрению в создании террористического бандформирования

12:45, 24 апреля 2018
Общество
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Фото УНИАН

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчину выявили вчера, 23 апреля, пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка».

По сведениям ГПСУ, гражданин Украины направлялся на выезд в Россию.

«Во время оформления документов нашего соотечественника сработала база данных Нацполиции», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, мужчина находился в розыске по статье «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований». Гражданин Украины передан государственным компетентным органам.

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