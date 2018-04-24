Сторонник "ДНР" "засветился" в еще одной рекламе на украинском ТВ (видео)

В 2018 году оккупанты вручили Бовдую-актеру театра в Донецке "государственную" награду, выяснили журналисты.

Актер Михаил Бовдуй, который поддерживает террористов "ДНР", снимался в рекламе украинского пива "Сармат". В рекламном видеоролике Бовдуй представлен в качестве фаната футбольного клуба "Шахтер". Бовдуй - в зеленой кофте справа: " Обозреватель " также нашел имя Бовдуя среди актеров, которые играют в одном из театров оккупированного Донецка. А в 2018 году оккупанты вручили Бовдую "государственную" награду Ранее в сети сообщили, что в рекламе цифрового телевидения снялся ярый сторонник "ДНР" Михаил Бовдуй.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter