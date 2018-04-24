Сторонник "ДНР" "засветился" в еще одной рекламе на украинском ТВ (видео)

11:00, 24 апреля 2018
Общество
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Бовдуя заметили еще в одной рекламе / Скриншот

В рекламном видеоролике Бовдуй представлен в качестве фаната футбольного клуба "Шахтер". 

Бовдуй - в зеленой кофте справа:

"Обозреватель" также нашел имя Бовдуя среди актеров, которые играют в одном из театров оккупированного Донецка. А в 2018 году оккупанты вручили Бовдую "государственную" награду

Ранее в сети сообщили, что в рекламе цифрового телевидения снялся ярый сторонник "ДНР" Михаил Бовдуй.

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Теги: #ДНР#реклама#Михаил Бовдуй