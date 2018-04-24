Депутат Львовского горсовета поздравила Гитлера с днем рождения: стали известны новые подробности скандальной истории

В разговоре Батюк признала, что именно она опубликовала пост, однако позже в письменном объяснении отказалась от своих слов.

Служебная проверка в отношении скандального депутата Львовского горсовета и учительницы Марьяны Батюк, которая якобы считает Гитлера "большим человеком", продолжается.

Дело львовской учительницы получило широкую огласку. В городском совете заявили, что проведут служебное расследование, передает "Высокий замок".

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"Сейчас проверка продолжается. Окончательное решение не принято. Как только мы его примем, сразу сообщим... В пятницу, когда мы приехали в школу, учителя уже не было в школе. Трубку она не брала. Ей звонили люди... Я с ней говорила уже в понедельник. Она все факты отрицает. Думаю, завтра-послезавтра окончательное решение будет принято", - заявила чиновница.

Директор СШ № 100 Василий Титарев заявил, что сразу после скандального сообщения общался с Марьяной Батюк. В разговоре она признала, что именно она опубликовала этот пост, однако позже в письменном объяснении отказалась от своих слов.

Напомним, 20 апреля сеть "взорвала" новость о том, что 28-летняя депутатка Львовского городского совета от "Свободы", заместитель директора школы № 100 по воспитательной работе, Марьяна Батюк поздравила украинцев с днем рождения Адольфа Гитлера и привела две цитаты из книги "Моя борьба".

И после того, как СМИ заметили сообщение, примерно через час депутат удалила его. А ее однопартийцы в заметках начали "наезжать" на журналистов, говоря, что это - фейк.

Сама же Марьяна Батюк позже начала утверждать, что ничего не писала и не распространяла, ее страницу якобы взломали.