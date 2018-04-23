На журналистов программы «Гроші» напали во время съемки загородного дома Данилюка

Как только журналисты начали снимать дом на телефон, на них напали - пытались отобрать у съемочной группы видео и даже душить.

На журналистов программы «Гроші», которые снимали коттедж министра финансов Александра Данилюка в частном городке «Царское село» под Киевом, совершили нападение.

На днях украинцев всколыхнула новость о роскошной квартире за 775 тысяч фунтов министра финансов Украины Александра Данилюка в Лондоне, которую он пытался скрыть и не указал в своей декларации, что является прямым нарушением законодательства.

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Журналисты программы «Гроші» канала «1+1» отправились к другому объекту элитной недвижимости чиновника - коттеджу в частном городке «Царское село» под Киевом, где живет сам Александр Александрович, пока его родственники находятся за границей. Как только журналисты начали снимать дом на телефон, на них напали, стали запрещать съемку, пытались отобрать видео у съемочной группы «Грошей» и даже душили, а потом попробовали сбить внедорожником оператора программы, лишь бы украинцы не увидели роскошное жилье госслужащего.

Однако «Грошам» все же удалось снять эксклюзивные кадры элитного дома министра под Киевом, уже сегодня можно будет увидеть в новом выпуске «Грошей» в 22:15 на канале «1 + 1».

Сотрудники программы «Гроші» подали заявление в полицию на основании статьи 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании журналистской деятельности.

Напомним, на днях была обнародована информация о том, что министр финансов Украины Александр Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал ее в своей декларации. Официальных средств на приобретение этой недвижимости чиновник не имел.