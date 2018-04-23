В России арестовали экс-боевика, который брал в плен Савченко - СМИ

Захват Савченко позволил наемнику из РФ занять высокую должность среди террористов, однако скоро ему пришлось бежать из Украины.

В российской Республике Коми за взятку арестовали директора спортивной школы Егора Русского, который ранее воевал против Украины в группировке боевиков «ЛНР» и был одним из тех, кто захватил в плен Надежду Савченко.

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Об этом говорится в материале «Радіо Свобода». Отмечается, что взятие Савченко в плен стало трамплином для карьеры российского наемника: главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий впоследствии назначил его «мэром» оккупированного города Лутугино.

Впрочем, скоро так называемый «лутугинский мэр» был вынужден бежать из Украины в РФ из-за скандала с переплавкой военной техники на металл.

В родном городе Ухта он также попытался баллотироваться на пост городского головы, однако, неудачно.

Напомним, Надежду Савченко освободили из российского плена 25 мая 2016 года, в результате украино-российского политического соглашения на самом высоком уровне. После освобождения она посвятила себя политической деятельности в качестве народного депутата, однако быстро потеряла общественную поддержку из-за заявлений, фактически повторяющих утверждения российской пропаганды о войне на Донбассе.

С марта Савченко находится под следствием. Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада предоставила согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога. Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.