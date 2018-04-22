В центре Киева проходит немногочисленный митинг в поддержку Савченко

Народный депутат подозревается в подготовке теракта и государственного переворота.

На Майдане Незалежности в Киеве проходит немногочисленный митинг в поддержку арестованного по подозрению в подготовке теракта народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков человек собрались под стелой Независимости с лозунгами «Свободу Савченко».

Над зданием торгового центра возле стелы активисты разместили баннер с надписью: «Надежда есть».

Как сообщал УНИАН, Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

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23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

17 апреляСавченко прошла допрос при помощи полиграфа в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.