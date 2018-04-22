В Житомире возобновили водоснабжение, отключенное на два дня из-за реконструкции насосной станции

Изначально планировалось, что вода появится в квартирах житомирян сегодня в 17 часов.

Сегодня в Житомире возобновили водоснабжение, временно отключенное из-за реконструкции насосной станции.

Как сообщили УНИАН в КП "Житомирводоканал", с 23 часов 20 апреля сотрудники этого предприятия работали над врезкой новых насосов и заменой задвижек по городу, поэтому водоснабжение в Житомире было временно отключено и жители города пользовались водой, набранной заранее.

Сегодня водоснабжение возобновили, причем сделали это раньше, чем планировалось.

«Возобновляем водоснабжение города, постепенно выходим на режим», - написал сегодня около 11:00 на своей странице в Facebook директор КП «Житомирводоканал» Андрей Никитин.

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Изначально планировалось, что вода появится в квартирах житомирян сегодня в 17 часов. Сейчас водоснабжение в городе полностью возобновили.

Как сообщал УНИАН, водоснабжение в Житомире было временно отключено на два дня.

Как сообщала пресс-служба КП "Житомирводоканала", это произошло из-за реконструкции насосной станции.

Такие ремонтные работы провели для того, чтобы избежать аварий в системе водоснабжения в будущем, для экономии электроэнергии и улучшения качества воды.