Кабмин утвердил условия приватизации четырех заводов в Киеве
12:40, 05 марта 2008Общество
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Объявления, возможно, опубликуют в среду
Кабинет Министров Украины утвердил условия продажи государственных пакетов акций ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод им. Петровского (93,7%), ОАО «Киевский мотоциклетный завод» (100%, из них 7% - по льготной подписке), ОАО «Завод «Маяк» (100%, из них 7% - по льготной подписке), ОАО «Киевский завод реле и автоматики» (58%).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Фонда госимущества Александр ПОТИМКОВ.
Он отметил, что предприятия будут выставлены на продажу с земельными участками.
По словам А.ПОТИМКОВА, объявления о продаже, возможно, будут опубликованы в следующую среду.
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