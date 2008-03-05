Кабмин утвердил условия приватизации четырех заводов в Киеве

Кабинет Министров Украины утвердил условия продажи государственных пакетов акций ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод им. Петровского (93,7%), ОАО «Киевский мотоциклетный завод» (100%, из них 7% - по льготной подписке), ОАО «Завод «Маяк» (100%, из них 7% - по льготной подписке), ОАО «Киевский завод реле и автоматики» (58%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Фонда госимущества Александр ПОТИМКОВ.

Он отметил, что предприятия будут выставлены на продажу с земельными участками.

По словам А.ПОТИМКОВА, объявления о продаже, возможно, будут опубликованы в следующую среду.