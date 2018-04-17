Савченко прошла полиграф: адвокат рассказал подробности допроса

Через два дня эксперты должны определиться с предварительными выводами допроса.

Народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и государственного переворота, прошла допрос при помощи полиграфа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Савченко Олег Соловей.

Он отметил, что допрос состоялся не в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз (КНИИСЭ), как было запланировано ранее, а в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области.

Также адвокат добавил, что не может сообщить, какие именно вопросы задавали Савченко, поскольку они представляют тайну следствия.

Также адвокат добавил, что не может сообщить, какие именно вопросы задавали Савченко, поскольку они представляют тайну следствия.

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По словам Соловья, адвокаты не знали, что допрос Савченко будет проходить в управлении СБУ, и утром прибыли в КНИИСЭ, и только там узнали, что допрос перенесен в СБУ.

По его словам, около часа с Савченко проводили процессуальные действия в отсутствие адвокатов.

При этом Соловей не исключил, что в отсутствие защитников на Савченко могли оказывать давление.

"В тот промежуток времени, когда мы добирались из КНИИСЭ в СБУ, Савченко оставалась со следователями и экспертами фактически наедине. Возможно, таким образом пытались на нее воздействовать. Но это предположение. Во время нашего отсутствия на полиграфе ее не допрашивали, но без полиграфа можно задействовать различные элементы воздействия, ведь не забывайте, там были три психолога-полиграфолога, и даже в момент "елейного" разговора можно проводить какое-то негласное тестирование", - сказал адвокат.

Вместе с тем он сообщил, что Савченко не жаловалась защитникам на давление во время их отсутствия, в то же время отметив, что воздействовать на человека возможно таким образом, что он даже не заметит этого.

"Она могла не воспринимать это, не видеть ничего плохого в разговоре", - сказал Соловей.

Также он отметил, что адвокаты намерены проконсультироваться со специалистами на предмет того, могло ли быть применено психологическое воздействие на Савченко в их отсутствие.

Говоря о самочувствии Савченко и ее голодовке, Соловей отметил: "Официальных заявлений, кроме того, которое вчера было озвучено, что она продолжает голодовку, не поступало. Самочувствие у нее достаточно хорошее, мы проработали целый день в достаточно интенсивном режиме, но Савченко справилась. Она не теряла самообладание, какими бы каверзными ни были вопросы".

Комментируя результаты допроса на полиграфе, Соловей отметил, что это заключение будет приложено к материалам уголовного производства.

"Если данные экспертизы подтвердят ее невиновность, то они будут однозначно учтены в судебном решении. Это ляжет в доказательную базу или стороны защиты, или стороны обвинения. А уже судья даст соответствующую оценку. Суд определится, будут ли эти материалы доказательствами, доказательствами прямыми или косвенными виновности или невиновности Савченко", - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, народный депутат украины Надежда Савченко должна пройти экспертизу на полиграфе, а со вчерашнего дня она возобновила голодовку. Сегодня стало известно, что допрос Савченко на полиграфе начался без присутствия адвокатов и не в ранее анонсированном помещении.

Савченко и руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, задержанный на линии разграничения с арсеналом оружия, подозреваются в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.