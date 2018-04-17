Журналисты узнали что в действительности предлагают под видом элитной импортной косметики (видео)

Якобы подарочные косметологические процедуры оказались слишком дорогостоящими и чтобы их оплатить женщин заставляли брать кредиты.

Косметические процедуры, которые разоряют кошелек и уничтожают здоровье. Легендарная косметическая афера снова в Украине.

Читайте такжеУбийственная красота: журналисты рассказали, как пластические операции изменяют жизнь женщин (видео)

Как говорится в сюжете программы "Гроші", женщинам в салонах красоты навязывали израильскую косметику "ДеШели". Но потом она оказывалась совсем не израильской, а местного разлива к тому же сомнительного качества. Журналисты рассказали, что эта косметика вызывает аллергию и даже ожоги - все это предлагают клиенткам в кредит.

Пострадавшие рассказывают, что процедура была якобы подарочная, а потом оказалось, что клиентка задолжала косметологической фирме кучу денег за услуги, которые надо оплатить здесь и сейчас.

Елена Боровик защищала пострадавших женщин от рук горекосметологов. "Как только потребители подавали в суд, компания сразу меняла название", - говорит она и показывает документы, которые свидетельствуют, что теперь фирма называется "Хикари", но это "Дешели" только в новой обертке.

Журналисты "Грошей" проводят експеритмент - в одесский салон можно попасть только по рекомендации. Сначала проводят диагностику, в ходе которой косметолог убеждает, что кожа журналистки буквально умирает и оживить ее возможно только израильской косметикой "Хикари".

Полный уход, по подсчетам фирмы, должен был обойтись журналистке в 19 316 грн. Она начала объяснять, что денег не имеет, на что ей сразу предложили оформить кредит на 20 тыс грн, а в кабинет сбежалось чуть ли не все руководство салона. Там готовы выдать деньги даже без оригиналов документов, требуют только код.