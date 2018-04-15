Иллюстрацию украинского художника из Харькова использовал для обложки журнал Vogue (фото)

К слову, Vogue уже не впервые использует работы украинского художника Станислава Сенчука для своих материалов.

Работы украинского художника из Харькова Станислава Сенчука появились на обложке майского номера журнала Vogue Britain.

Об этом информирует портал «Буквы».

«Майский выпуск BritishVogue вдохновляет множеством творческих переосмыслений, включая этот графический дизайн от Станислава Сенчука», – говорится в сообщении на странице издания в Instagram.

К слову, Vogue уже не впервые использует работы Станислава Сенчука для своих материалов. В декабрьском выпуске журнала British Vogue также вышел материал с иллюстрацией Сенчука.

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Также украинский художник сотрудничает с Versace и другими модными брендами, прекрасно улавливая и отражая неповторимый стиль каждого из них.

Как сообщалось, дом Versace собирается отказаться от натурального меха: Донателла Версаче считает, что убивать животных ради моды неправильно.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что украинский художник Василий Колотуша создал обложку и иллюстрации для наполнения альбома новых каверов Элтона Джона Revamp.