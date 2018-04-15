Иллюстрацию украинского художника из Харькова использовал для обложки журнал Vogue (фото)

14:44, 15 апреля 2018
Общество
542
Журнал Vogue использовал для обложки иллюстрации украинского художника / фото instagram.com/stanislavsenchuk

Об этом информирует портал «Буквы».

«Майский выпуск BritishVogue вдохновляет множеством творческих переосмыслений, включая этот графический дизайн от Станислава Сенчука», – говорится в сообщении на странице издания в Instagram.

К слову, Vogue уже не впервые использует работы Станислава Сенчука для своих материалов. В декабрьском выпуске журнала British Vogue также вышел материал с иллюстрацией Сенчука.

Читайте такжеМодный дом Versace отказывается от использования натурального меха

Также украинский художник сотрудничает с Versace и другими модными брендами, прекрасно улавливая и отражая неповторимый стиль каждого из них.

Как сообщалось, дом Versace собирается отказаться от натурального меха: Донателла Версаче считает, что убивать животных ради моды неправильно.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что украинский художник Василий Колотуша создал обложку и иллюстрации для наполнения альбома новых каверов Элтона Джона Revamp.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Харьков#обложка#художник#издатель Vogue