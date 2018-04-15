Украинские беспилотники начали патрулировать админграницу с оккупированным Крымом

Беспилотники украинского производства оснащены современными камерами, которые позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров.

Произведенные в Украине дроны "Spectator-M" начали патрулировать админграницу между аннексированным РФ Крымом и материковой Украиной. Об этом сообщает Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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"Недавно на вооружение Херсонского пограничного отряда поступили беспилотные авиационные комплексы "Spectator-M" отечественного производства. Теперь пограничники имеют возможность осуществлять контроль за соблюдением правил пограничного режима не только с земли, но и с воздуха", – говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники оснащены современными камерами, которые позволяют отслеживать участок до 50 километров на высоте до 2 тысяч метров.

"В настоящее время комплексы "Spectator-M" используются на морском участке ответственности пограничного отряда и на сухопутном участке на адмінкордоні с Крымом", – добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, во время "пасхального перемирия" оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ.