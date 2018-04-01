"Пасхальное перемирие": оккупанты трижды обстреляли беспилотники ОБСЕ

Неподалёку от населенного пункта Миусинск беспилотник СММ ОБСЕ был сбит.

В течение трех дней Пасхального перемирия российско-оккупационные войска трижды осуществляли обстрел беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Украинская сторона СЦКК информирует, что главари оккупационных администраций РФ третьи сутки подряд нарушают Пасхальное перемирие, активно применяя при этом стрелковое оружие по позициям Вооруженных сил Украины и беспилотникам СММ ОБСЕ.

"Согласно информации наблюдателей Миссии, в течение трех последних дней, во время проведения верификационных мероприятий отвода техники и вооружения во временно неподконтрольных правительству Украины районах, боевики российско-оккупационных войск трижды обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в СЦКК, неподалёку от населенного пункта Миусинск, где боевики устроили своеобразный "полигон", беспилотник СММ ОБСЕ был сбит.

Во всех этих случаях представители Миссии были вынуждены покинуть указанные районы наблюдения.

В то же время, отмечает украинская сторона СЦКК, наблюдателям Миссии удалось задокументировать перемещение в этом районе колонны техники в составе 10 единиц БМП, а также мероприятия подготовки подразделений российско-оккупационных войск.

Украинская сторона СЦКК констатирует, что "эти случаи являются очередным подтверждением того, что главари оккупационных администраций РФ продолжают препятствовать работе международных наблюдателей, на которых возложена задача по урегулированию конфликта на востоке Украины, и продолжают скрыто сосредоточивать технику и вооружение в нарушение Минских договоренностей".

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о всеобъемлющем, устойчивом и бессрочном прекращении огня с 30 марта 2018 года на период Пасхальных праздников.

Однако оккупанты продолжают нарушать перемирие, только сегодня они осуществили 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.