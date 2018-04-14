Во Львове состоялись торжества по случаю 106-й годовщины основания Пласта (фоторепортаж)

По случаю праздника перед зданием Ратуши на флагштоке размещено пластовое знамя

Сегодня во Львове на площади перед памятником Ивану Франко состоялись мероприятия по случаю 106-й годовщины основания Пласта.

Также по случаю праздника перед зданием Ратуши на флагштоке размещено пластовое знамя, сообщает пресс-служба ЛГС.

Празднования проходили в церкви святых Ольги и Елизаветы (площадь Кропивницкого, 1), на ул. Шептицких, 16, на площади перед памятником И. Франко, затем отправились на Лычаковское кладбище и в Львовский исторический музей (площадь Рынок, 6).

Организаторами соревнований является Станица Львов Пласта Национальной Скаутской организации Украины и 9 курень УСП имени Софии Фредро-Шептицкой «Одержимые» совместно с Управлением молодежи и спорта Львовского городского совета.

Читайте такжеПластуны впервые передали президенту Вифлеемский огонь мира

После Службы Божьей и традиционных церемониалов возле памятника Ивану Франко уже традиционным маршем пластуны отправились к Лычаковскому кладбищу для почтения памяти павших героев и основателей Пласта.

По состоянию на сегодня в Пласте занимается около 300 детей новацтва (дети в возрасте от 6 до 12 лет) и 1300 детей юношества (в возрасте от 12 до 16 лет). Пластунов от 18 лет ориентировочно свыше 200.

Напомним, Пласт — национальная скаутская организация Украины, цель которой способствовать всестороннему патриотическому самовоспитанию украинской молодежи на принципах христианской морали, на сознательных, ответственных и полноценных граждан местного, национального и мирового сообщества, и на проводников украинского общества. Первая пластовая присяга состоялась 12 апреля 1912 года.