В селе Подгорцы на Киевщине сельсовет умудрился провести миллионный тендер за четыре минуты

В декабре прошлого года киевские власти выделили Подгорцам 9 млн. грн. в качестве компенсации за свозимый сюда из мегаполиса мусор.

Село Подгорцы (Обуховский район Киевской обл.,) печально известны своей свалкой, куда поступают бытовые отходы из столицы. Расследование, проведенное журналистами «Стоп коррупции» установило, что чиновники сельрады умудрились провести многомиллионный тендер, определивший победителя-подрядчика буквально за несколько минут!

В декабре прошлого года киевские власти выделили Подгорцам 9 млн. грн. в качестве компенсации за свозимый сюда из мегаполиса мусор. В селе существует масса проблем, в том числе с экологией и школой. Последняя, помимо своего села обслуживает еще два, и объединена с детским садиком. Школа рассчитана на сто человек, а по факту в ней учатся 170 учеников. При этом поступившие деньги сельрада почему-то решила потратить на ремонт дороги.

Провести электронные торги и выбрать победителя удалось всего за 4 минуты! При этом местная громада вообще не знала о перечислении денег из Киева и уж тем более не подозревала на что эти средства будут потрачены.

«Перемещение» денег в пользу одного безальтернативного подрядчика заинтересовало журналистов и контролирующие органы, в том числе прокуратуру, которая начала проверку.

Что касается качества проведенных работ, то журналисты выехали в село, где обнаружили и зафиксировали на полотне огромные и глубокие трещины, а ведь со времени ремонта прошло всего несколько месяцев. В интервью местные жители говорят, что на самом деле обновление дорожного полотна проводилось раньше, чем прошел тендер. Журналисты резонно предполагают, что последние работы прошли лишь только на бумаге.