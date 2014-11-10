В сети появилось видео допроса и избиения террористами журналиста Егора Воробьева

По данным издания «Дорожный контроль», запись была сделана 2 сентября, это первый допрос после того, как солдаты РФ передали журналиста в руки боевиков-сепаратистов. На видео четко видно, как террористы бьют господина Воробьева.

Егор Воробьев описал события 29 августа 2014 года, когда он, его оператор Тарас Чкан и руководитель "Дорожного контроля" Ростислав Шапошников выходили по"зеленому коридору" из Иловайска. А именно то, что журналисты ехали в зеленом бусике Фольксваген Транспортер с бойцами батальона Днепр-1, а когда начался обстрел - бусик заехал в лесопосадку.

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Журналист рассказал, что ночью военные оторвались вперед, поэтому он с коллегами остались ночевать в посадке. На следующий день, 30 августа, при попытке выйти на безопасную территорию всех журналистов взяли в плен.

На вопрос террористов, кто арестовывал, Егор Воробьев ответил: «Российские военные», за что получил удар рукой по голове. Террористы также заявили журналисту, что у него ненастоящее удостоверение, и ударили его ногой в живот.