Во Львове патрульные выявили более 200 надписей с рекламой наркотиков

Патрульные провели очередной рейд с закрашивания надписей рекламы наркотиков. До рейда присоединилось еще около 20 активистов.

В рамках проекта "Стоп Наркотик" патрульные обнаружили более 200 надписей с рекламой наркотиков во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

Патрульные провели очередной рейд с закрашивания надписей рекламы наркотиков. До рейда присоединилось еще около 20 активистов. Во время акции закрашена более 200 надписей с рекламой на улицах Героев УПА, Антоновича, Ефремова, Зеленая, Витовского, Пекарская, Лычаковская, Родниковая, Ярослава Мудрого, Юрия Липы и на улицах в центральной части города.

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"К сожалению, мы не можем охватить весь город - не хватает ресурсов, как человеческих, так и краски. Но нас очень радует активность неравнодушных граждан, которые понимают проблему и помогают. Особое внимание мы уделяли надписи недалеко от школ, других учебных заведений и в местах сосредоточения молодежи", - рассказал инспектор патрульной полиции Олег Мельник.