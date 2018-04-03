Участники националистического марша перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве (фото)

Несколько тысяч активистов националистических организаций и партий отправились от стадиона «Динамо» в сторону Верховной Рады.

Участники «Марша силы нации «За украинское будущее без олигархов!» перекрыли движение по улице Грушевского в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом в настоящее время движение по улице на отрезке от стадиона «Динамо» имени Лобановского до улицы Садовой полностью перекрыто, поскольку несколько тысяч человек идут по проезжей части.

Организаторами акции выступают ВО "Свобода", "Национальный корпус", УВР "Правый Сектор", КУН, ОУН, "С-14".

Как сообщал УНИАН, во Франции начался один из крупнейших и самых продолжительных протестов в истории страны.