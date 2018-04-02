"Доктор зло": хмельничанка пытается доказать вину врачей в инвалидности ее сына (видео)

Ее сына покалечили во время родов, утверждает мать.

Алина Лоевская из Хмельницкого пытается бороться и за здоровье младенца, и за то, чтобы наказать тех, кого считает виновными в его инвалидности.

Журналисты также задумались, как минимизировать так называемые "врачебные ошибки".

Об этом рассказывается в сюжете спецпроекта ТСН "Доктор зло".

Своего первенца женщина ждала полжизни, 11 лет лечилась и собирала деньги на екозачатие.

Ее сына покалечили во время родов, утверждает мать: на 39 неделе беременности ей пробили околоплодный пузырь. Сама она родить не могла, ребенок начал задыхаться в утробе. Поэтому врачи ее вытащили с помощью вакуума, и при этом сильно повредили мозг.

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После таких родов малыш пробыл 5 суток в коме и пережил остановку сердца. После того, как узнал диагноз ребенка, муж женщины ушел из семьи.

Врач, которая принимала роды утверждает, что ребенок был болен уже в утробе и поэтому в его инвалидности она не виновата. Зато генетическая экспертиза показа, что ребенок был абсолютно здоровым и скорее всего роды прошли бы нормально, если бы врачи сделали кесарево сечение.

Эксперт предполагает, что имела место врачебная ошибка, которые выбрали неправильный метод приема родов и поэтому повредили мозг новорожденного.

Сейчас мать требует справедливости и обратилась в полицию с заявлением. Также она собирает деньги на очень дорогостоящее лечение в Китае.