На востоке Украины украинским СМИ доверяют больше, чем российским - опрос

Три четверти респондентов не доверяют информации о ситуации на востоке Украины, которая озвучивается в российских СМИ. Информации в украинских масс-медиа не доверяет 42%, и немногим больше (52%) доверяют.

Самый малый авторитет украинских СМИ – в восточных областях. Там значимо меньше опрошенных доверяют и больше тех, кто не доверяет, информации от украинских СМИ о ситуации на Донбассе. Также в регионе значимо меньше опрошенных, которые совсем не доверяют, и больше тех, кто доверяет российским СМИ. Но при этом суммарный уровень доверия к украинским СМИ (36%) выше, чем к российским (24%). В Киеве, Западном и Северном регионах значимо больше респондентов не доверяют информации из российских СМИ совсем и значимо больше доверяют украинским СМИ в основном.

Большая часть опрошенных (68%) одобряют санкции США, ЕС и других стран в отношении России: доля респондентов, которые одобряют санкции полностью, увеличилась за последний месяц (с 38% до 45%).

Значимо больше респондентов, которые полностью одобряют санкции в отношении России, проживают в Западном (62%) и Центральном (55%) регионах, а также в Киеве (62%), в то время как на Востоке и Юге значимо больше абсолютно негативного отношения к санкциям (29%).

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При этом, совокупное количество тех, кто не считает, что санкции могут содействовать прекращению огня на Донбассе, более чем в 2 раза превышает количество считающих, что санкции могут быть действенными. Но, тем не менее, наблюдается рост доли респондентов, которые скорее верят в действенность санкций.

Однозначно не верит, что экономические и персональные санкции против руководства России повлияют на прекращение боев на востоке Украины, менее 1/4 респондентов – этот показатель уменьшился с 31% до 23% за последний месяц. В то же время увеличилась доля респондентов, которые скорее верят в действенность санкций (с 17% до 21%). В Восточном регионе значимо больше респондентов считают, что санкции однозначно не могут повлечь прекращение боев (30%), в то время как в Западном регионе таких опрошенных значимо меньше (11%).

За последние 2 месяца показатель положительного отношения к бойкоту товаров российского производства вернулся на уровень июля 2014 (с 62% до 56%). При этом снизилось количество респондентов, которые лично бойкотируют товары российского производства. Их доля упала с 50% в августе до 44% в октябре.

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Восьмая волна исследования проводилась с 11 по 14 октября 2014 г. методом онлайн-опроса. География: вся Украина, городское население. Целевая аудитория: мужчины и женщины 18 – 55 лет. Выборка – 1000 человек, квотная по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.