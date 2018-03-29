Скандал с утечками в Facebook: СМИ выяснили, что материнская компания Cambridge Analytica работала в Украине

Cambridge Analytica оказалась в эпицентре скандала из-за несанкционированного использования личных данных пользователей Facebook.

Материнская компания скандально известной фирмы Cambridge Analytica – британская SCL Elections, провела более 100 избирательных кампаний в более чем 30 странах мира. В частности – в Украине.

Об этом сообщается в материале издания Quartz. Отмечается, что Cambridge Analytica – когда-то малоизвестная компания по предоставлению услуг в области политического консалтинга, оказалась в эпицентре скандала, который затрагивает США, Великобританию и соцсеть Facebook.

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Ранее был разоблачен сбор CA личных данных 50 млн пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа на президентских выборах в США. Пользователи своего согласия на сбор данных не давали, однако информация использовалась для формирования таргетированной политической рекламы.

Рассматривается также роль компании в проведении референдума по Brexit в Великобритании.

Отмечается, что материнская компания Cambridge Analytica - SCL Elections, имеет гораздо более длинный след. Согласно данным из документов компании, к которым получили доступ журналисты, SCL работала в 32 странах. В частности – в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в регионе Карибского бассейна.

В перечне стран, который привели журналисты, фигурирует и Украина. Что именно делала SCL Elections в Украине – не уточняется.

Тем временем, в веб-архивах сохранились материалы, по которым SCL Elections работала в Украине в 2004 году. К компании якобы обращались представители «оранжевой коалиции».

Напомним, Гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы за обвинение в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook.

В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания.