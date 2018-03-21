Главу компании Cambridge Analytica отстранили от работы из-за скандала с утечками в Facebook

В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания.

Гендиректора британской компании Cambridge Analytica отстранили от работы из-за обвинения в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook.

Об этом сообщается на сайте компании, пишет "Украинская правда".

"Совет Cambridge Analytica объявил, что приостановил работу генерального директора Александра Никса во время независимого расследования", - говорится в сообщении совета директоров компании.

В правлении компании отмечают, что комментарии Никса (о кампании Дональда Трампа - УП), которые были тайно записаны телеканалом Channel 4 и другие обвинения, не отражают ценности или действий компании, а его отстранение отражает серьезность, с которой у Cambridge Analytica рассматривают это нарушение.

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В компании объявили о проведении самостоятельного независимого расследования и пообещали публично поделиться его результатами после окончания.

Как известно 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстраненный гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

Кроме того СМИ обнаружили, что компания незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Эту информацию использовали для создания эффективной политической рекламы в сети.