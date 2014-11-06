В Одессе неизвестные украли памятник Жукову

Как сообщила УНИАН инспектор по связям с общественностью Одесского городского управления МВД Татьяна Хмельницкая, памятник исчез с проспекта Маршала Жукова. Она отметила, что по данному факту открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) УК Украины.

Читайте такжеНа Сумщине и в Одесской области снесли еще несколько памятников Ленину

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной организации ВО «Свобода». Утром эта организация получила сообщение об исчезновении бронзового бюста на свой почтовый Интернет-адрес. Памятник был установлен в 2012 году.

Ранее, в сентябре этого года, в Харькове снесли крупнейший в Украине памятник Ленину. Общая высота памятника - 20,2 метров. Высота бронзовой фигуры Ленина - 8,5 метров. Монумент был установлен в 1963 году.