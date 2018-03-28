СК РФ возбудил дело против украинского пранкера после обвинений в слухах о 300 жертвах в Кемерово

По версии российских следователей, пранкер распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово.

Против украинского пранкера, известного в Интернете как «Евгений Вольнов», Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов», – говорится в сообщении.

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По версии российских следователей, Кувиков публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации, распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, «вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск», – заявили в СК РФ.

Ранее в следственном комитете России заявляли, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

"Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственных органов лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", - говорилось в сообщении ведомства.