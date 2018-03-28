СК РФ возбудил дело против украинского пранкера после обвинений в слухах о 300 жертвах в Кемерово

12:19, 28 марта 2018
Общество
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СК РФ обвинил украинского пранкера в слухах о числе жертв в Кемерово / фото sledcom.ru

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети Интернет как «Евгений Вольнов», – говорится в сообщении.

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По версии российских следователей, Кувиков публично, с использованием сети Интернет и средств массовой информации, распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, «вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск», – заявили в СК РФ.

Ранее в следственном комитете России заявляли, что украинский пранкер Евгений Вольнов распространил информацию о 300 погибших во время пожара в Кемерово. 

"Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственных органов лица, известного в сети Интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", - говорилось в сообщении ведомства.

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Теги: #пранкеры#СК РФ#Кемерово