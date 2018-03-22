Правоохранители сорвали операцию спецслужб РФ по вывозу из Украины товаров военного назначения

13:06, 22 марта 2018
Общество
368
Нарушители закона пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России / Фото ssu.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеВ Одессе оператор связи "сливал" спецслужбам РФ личные данные украинцев

Согласно сообщению, контрразведчики спецслужбы установили, что в условиях введенных Украиной антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители российских военно-промышленных компаний пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники разработали механизм поставки товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Затем изготовленную специализированным запорожским предприятием военную продукцию дельцы планировали поставлять в страну-агрессор. Заказчиком сделки были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно аннексированной территории АР Крым.

Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #СБУ#спецслужбы РФ