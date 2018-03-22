Правоохранители сорвали операцию спецслужб РФ по вывозу из Украины товаров военного назначения

Заказчиком сделки были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно аннексированной территории АР Крым.

В Запорожской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали операцию российских спецслужб по вывозу товаров военного назначения для нужд вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Согласно сообщению, контрразведчики спецслужбы установили, что в условиях введенных Украиной антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители российских военно-промышленных компаний пытались организовать канал поставок из Украины изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России.

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники разработали механизм поставки товаров через подконтрольные коммерческие структуры в одной из европейских стран. Затем изготовленную специализированным запорожским предприятием военную продукцию дельцы планировали поставлять в страну-агрессор. Заказчиком сделки были российские структуры, специализирующиеся на оснащении и комплектации атомных подводных лодок, в том числе тех, которые базируются на временно аннексированной территории АР Крым.

Во время обысков на предприятии изъята документация и партия товаров военного назначения, которую в ближайшее время планировалось транзитом доставить в Россию.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 111 и 333 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.