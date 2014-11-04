Военные, погибшие в результате взрыва под Мариуполем, фактически спасли своих собратьев

Двое военных, погибших в результате мощного взрыва в Мариуполе, который произошел в воскресенье утром у восточного блокпоста города, фактически спасли своих коллег, потому что остановили машину далеко от блокпоста, говорится в сюжете ТСН. 19:30.

Бойцы заставили подозрительный автомобиль затормозить за несколько метров и сами к нему подошли. Движение автомобиля контролировалось с помощью беспилотного самолета, а приведение в действие взрывного устройства осуществлялось дистанционным способом.

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По плану террористов, водитель должен был погибнуть на месте, но он выжил. Следователям он уже рассказал, что его заставили перегнать машину к украинскому блокпосту, якобы для того, чтобы передать ее одному из нацгвардийцев. Убеждает, что о бомбе он не знал, но камикадзе поневоле хорошо знает и рассказывает о главарях боевиков, которые послали его на смерть.

Бойцы Национальной гвардии с теплотой вспоминают своих погибших собратьев. У 31-летнего солдата Руснака остались сиротами двое маленьких детей, мальчик и девочка, которых мужчина воспитывал сам.

У майора Хитрика остались сиротами трое детей, а родной брат тоже служит в зоне АТО.

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Бойцы на блокпосту предполагают, что этим терактом их хотели запугать, но наши воины убеждают - поняли, что сам враг их боится, поэтому не решается идти в бой, а устраивает подлые теракты.

Ранее сообщалось, что от обстрелов террористов пострадали двое мирных жителей вблизи Мариуполя.