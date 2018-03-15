В Одессе полиция пообещала не препятствовать акциям протеста возле Генконсульства РФ 18 марта

В Одессе внедряется скандинавский метод при обеспечении правопорядка во время проведения массовых мероприятий

В Одессе полиция заявляет о готовности обеспечить 18 марта, в день проведения выборов президента Российской Федерации, общественный порядок возле Генерального консульства России в Одессе.

Об этом УНИАН сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, отвечая на вопрос о возможных беспорядках в городе в связи с заявлением представителей «Свободы», «Правого сектора», «Национального корпуса» о том, что они не допустят голосования в Украине.

Как отметил Форостяк, руководство регионального главка осведомлено о запланированных акциях протеста, которыми активисты хотят продемонстрировать свое неприятие того, что на территории региона функционирует диппредставительно страны-агрессора, где также находится избирательный участок. В частности, региональная ячейка «Свободы» уже заявила о намерении провести мирную акцию.

Советник предположил, что активисты не будут препятствовать деятельности каких-то учреждений и не станут препятствовать проведению выборов.

Читайте такжеСоветский диссидент: даже если Путин внезапно исчезнет, в РФ есть и "более ястребиные фигуры"«Но будут устраивать перформансы, цель которых привлечь внимание общества к проблеме. К тому, что на нашей территории страна-агрессор проводит выборы, что граждане России, которые проживают здесь, находятся по делам или в частных поездках, имеют свободную возможность прийти и проголосовать за президента РФ, принять участие в выборах», - сказал Форостяк.

Он подчеркнул, что согласно закону «О полиции», правоохранители вынуждены принять меры для предупреждения каких-либо проявлений агрессии и провокаций, охранять общественный порядок, обеспечить беспрепятственную деятельность дипломатического представительства и, соответственно, избирательного участка, который в нем будет расположен.

По словам Форостяка, в Одессе внедряется скандинавский метод при обеспечении правопорядка во время проведения массовых мероприятий, предполагающий работу переговорщиков, коммуницирующих с участниками акций протеста.

«Мы не собираемся препятствовать акции протеста и выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок, блокировать любые провокационные проявления или нарушения общественного порядка. Также нельзя физически мешать людям, которые пожелают проголосовать, которые будут пытаться попасть в диппредставительство», - акцентировал Форостяк.

Он добавил, что для охраны общественного порядка будут привлечены подразделения МВД, включая патрульных и нацгвардейцев. Он не уточнил, какое количество правоохранителей планируется задействовать.

«Будет привлечено, сколько необходимо. Соответствующие мероприятия планируются, предусмотрены резервы», - сказал он.

Отметим, что ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» сегодня обнародовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что не допустят в Украине голосования на выборах президента РФ, «точнее – переизбрания на новый срок Владимира Путина».

«В этот день – в четвертую годовщину аннексии Крыма – в дипломатических представительствах государства-агрессора в Украине (в Киеве, Харькове, Одессе и Львове) с 8:00 до 20:00 Москва планирует провести голосование, а люди с паспортами РФ, которые временно находятся в Украине, - принять участие в этом фарсе», - сказано в заявлении.

Активисты считают это недопустимым, так как РФ будет проводить выборы также на территории аннексированного Крыма.

«Именно поэтому украинские националисты не допустят в Украине голосования… В Украине агрессор не должен получить ни одного голоса на выборах президента…», - сказано в заявлении.

Активисты обещают, что проконтролируют, чтобы в этот день никто не попал в дипломатические учреждения России на территории Украины.

Справка УНИАН. Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе расположено в курортной зоне (на Гагаринском плато – район Аркадии).

В зоне его обслуживания – четыре региона Украины: Одесская, Николаевская, Кировоградская и Херсонская области.