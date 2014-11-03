Боевики снова обстреливают Крымское на Луганщине (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.

"Разрушений и пострадавших нет. Сегодня утром обстрелы возобновились, теперь - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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" Обстрелы свидетельствуют – прогнозы некоторых политиков, что после выборов боевые действия прекратятся, к сожалению, не оправдались", - заявил Москаль.

Напомним, вчера боевики в Крымском разбомбили противотуберкулезный санаторий.