Боевики снова обстреливают Крымское на Луганщине (фото)
09:32, 03 ноября 2014Общество
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После окончания псвевдовыборов в так называемой "ЛНР", в 21.20 боевики “Всевеликого войска донского” начали обстрел из артиллерии с.Крымское Новоайдарского района Луганской области.
Обстрелы возобновились утром / moskal.in.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Луганской ОГА Геннадия Москаля.
"Разрушений и пострадавших нет. Сегодня утром обстрелы возобновились, теперь - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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" Обстрелы свидетельствуют – прогнозы некоторых политиков, что после выборов боевые действия прекратятся, к сожалению, не оправдались", - заявил Москаль.
Напомним, вчера боевики в Крымском разбомбили противотуберкулезный санаторий.
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