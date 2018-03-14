Известный астронавт NASA, усыновивший украинца, посетил Днепр (видео)

Брезник посетил в Днепре местный аэрокосмический музей, раздал сотни автографов и объяснил, почему его влечет к Украине.

Рэндольф Брезник с 12-летним сыном прогулялся по Днепру, ведь именно отсюда мальчик родом. Маленького украинца американский астронавт усыновил 10 лет назад.

Именно Брезник - второй после украинского космонавта Каденюка развернул на орбите украинский флаг. Сегодня он посетил в Днепре местный аэрокосмический музей, раздал сотни автографов и объяснил, почему его влечет к Украине.