День числа Пи: 14 марта мир отмечает математический праздник

В этот день читают хвалебные речи в честь числа Пи, его роли в жизни человечества, рисуют антиутопические картины мира без Пи, пекут и едят "пи-рог" ("Pi pie").

Сегодня, 14 марта, во всем мире отмечается неофициальный праздник любителей математики в честь математической константы — числа Пи.

Число Пи - математическая постоянная, равная отношению длины окружности к её диаметру. Обозначается буквой греческого алфавита «π». Мировой рекорд по запоминанию знаков числа Пи после запятой принадлежит 21-летнему индийскому студенту Раджвиру Мина (Rajveer Meena), который в марте 2015 года воспроизвёл 70 000 знаков после запятой за 9 часов 27 минут.

Сам же праздник придумал в 1987 году физик из Сан-Франциско Ларри Шоу, который заметил, что в американской системе записи дат (месяц / число) дата 14 марта — 3/14 — и время 1:59:26 совпадает с первыми разрядами числа π = 3,1415926…

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Обычно празднуют в 1:59:26 дня (в 12-часовой системе), но придерживающиеся 24-часовой системы считают, что в этот момент время 13:59, и предпочитают отмечать праздник ночью.

В этот день читают хвалебные речи в честь числа Пи, его роли в жизни человечества, рисуют антиутопические картины мира без π, пекут и едят «пи-рог» («Pi pie») с изображением греческой буквы «пи» или с первыми цифрами самого числа, пьют напитки и играют в игры, начинающиеся на «пи», решают математические головоломки и загадки, водят хороводы вокруг предметов, связанных с этим числом.

Примечательно, что в этот же день родился Альберт Эйнштейн — создатель теории относительности и умер Стивен Хокинг — выдающийся физик-теоретик.