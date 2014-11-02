Жители Донецкой области протестовали против "ДНР" (фото)
14:49, 02 ноября 2014Общество
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Жители городов Донецкой области, которые не оккупированы боевиками "ДНР" провели акции протеста против так называемых выборов "ДНР".
В Краматорске прошла немного численная акция / фото novosti.dn.ua
Аналогичная акция состоялась и в Киеве, куда пришли около 500 человек. Чиновники Донецкого горсовета и народные депутаты, избранные от Донецкой области и находящиеся в Киеве, игнорировали акцию в столице, передают "Новости Донбасса".
Среди участнипков акции были в осноснов молодые люди / фото novosti.dn.ua
В руках вышедшие на акции держали украинские флаги, а также плакаты с проукраинскими лозунгами.
Более многочисленный митинг состоялся в Мариуполе / фото novosti.dn.ua
Акция также состоялась и в Киеве / фото novosti.dn.ua
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