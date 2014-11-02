Жители Донецкой области протестовали против "ДНР" (фото)

Аналогичная акция состоялась и в Киеве, куда пришли около 500 человек. Чиновники Донецкого горсовета и народные депутаты, избранные от Донецкой области и находящиеся в Киеве, игнорировали акцию в столице, передают "Новости Донбасса".

В руках вышедшие на акции держали украинские флаги, а также плакаты с проукраинскими лозунгами.