Вместе с Пореченковым в донецком аэропорту стрелял помощник Царева (фото) - блогер

Рядом с российским актером Михаилом Пореченковым в донецком аэропорту засветился "соратник" Царева. Об этом на своей странице в Facebook написал Алексей Копытько, передает ТВі.

"По просьбе читателей сообщаем: тело, которое стреляло вместе с Пореченковым по нашим солдатам в аэропорту, - это такой себе Александр Кофман, "вице-спикер парламента Новороссии", кандидат на должность "председателя ДНР", доверенное лицо кандидата в президенты Украины Олега Царева.

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Мораль такова: не надо зацикливаться только на известных людях, которые являются пособниками террористов. Каждая, даже самая мелкая, крыса должна четко знать, что ей воздастся по заслугам", - пишет автор.

Напомним, что Европейский Союз уже получил от Украины первую партию документов по внесению российского актера Михаила Пореченкова в санкционный список ЕС.