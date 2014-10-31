Опубликованы снимки уничтоженного 32-го блокпоста, дорога усеяна сожженой техникой (фото)
17:49, 31 октября 2014Общество
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В Сеть выложили фотографии уничтоженного 32-го блокпоста, которые сняты с БПЛА.
Кадры сняли на следующий день после ухода украинских войск / Facebook
Эксклюзивные кадры опубликовало сообщество в Facebook "АРМИЯ SOS".
Кадры отсняли беспилотные летательные аппараты следующего дня после ухода украинских войск.
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"32 блокпост... Именно перекресток, где стоял блокпост; и дорога на 31-й пост, усеянная скелетами сожженной бронетехники, которая шла на помощь гарнизону, который был в осаде. Там лежат останки наших солдат..." - написал пользователь Facebook Юрий Касьянов.
Ранее сообщалось, что украинские военные вышли из 32-го блокпоста, который боевики атаковали еще с середины октября.
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