Опубликованы снимки уничтоженного 32-го блокпоста, дорога усеяна сожженой техникой (фото)

Эксклюзивные кадры опубликовало сообщество в Facebook "АРМИЯ SOS".

Кадры отсняли беспилотные летательные аппараты следующего дня после ухода украинских войск.

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"32 блокпост... Именно перекресток, где стоял блокпост; и дорога на 31-й пост, усеянная скелетами сожженной бронетехники, которая шла на помощь гарнизону, который был в осаде. Там лежат останки наших солдат..." - написал пользователь Facebook Юрий Касьянов.

Ранее сообщалось, что украинские военные вышли из 32-го блокпоста, который боевики атаковали еще с середины октября.