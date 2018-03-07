В честь дня рождения Шевченко плату за проезд в метро поменяют на стихи

Проехаться на метро бесплатно, прочитав стих Кобзаря, можно будет на двух станциях киевского метрополитена.

В день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, воспользоваться столичным метрополитеном можно будет бесплатно. Платой за проезд станет декламирование стихотворения Кобзаря.

Как сообщается на официальной странице в Facebook киевского метрополитена, проехаться бесплатно можно будет только с двух станций: "Майдан Незалежности" и "Тараса Шевченко".

"Только 9 марта! Ко Дню рождения Кобзаря! Минута славы для всех, кто зубрил "Катерину", каждый год рассказывал "Заповіт" на отчетных концертах в школе. Бесплатный проход за стихотворение Тараса Григорьевича!", - говорится в сообщении.

Прочитать стихи можно будет у контролеров с 10.00 до 11.30 на станции "Тараса Шевченко" и 12.00 до 15.00 на станции "Майдан Независимости".

Как сообщал УНИАН, послы десятков государств расписали писанкустроками из произведений Тараса Шевченко.