Послы десятков государств расписали писанку строками из произведений Тараса Шевченко (видео)

12:05, 07 марта 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Сначала писанку украсили картинами Шевченко и петриковской росписью студенты столичного университета. На нем же написали строки "Завещания" шестью официальными языками ООН.

А вот представители государств и украинские деятели добавили на писанке пожелания, а на видео записали знаменитое стихотворение Кобзаря на украинском и своими языками.

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Новость в сюжете: 204 годовщина со дня рождения Шевченко
Теги: #послы писанка Шевченко