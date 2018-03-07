Послы десятков государств расписали писанку строками из произведений Тараса Шевченко (видео)

Сначала писанку украсили картинами Шевченко и петриковской росписью студенты столичного университета.

Послы десятков государств расписали писанку строками из произведений Тараса Шевченко.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Сначала писанку украсили картинами Шевченко и петриковской росписью студенты столичного университета. На нем же написали строки "Завещания" шестью официальными языками ООН.

А вот представители государств и украинские деятели добавили на писанке пожелания, а на видео записали знаменитое стихотворение Кобзаря на украинском и своими языками.