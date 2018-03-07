Послы десятков государств расписали писанку строками из произведений Тараса Шевченко (видео)
12:05, 07 марта 2018Общество
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Сначала писанку украсили картинами Шевченко и петриковской росписью студенты столичного университета.
Послы десятков государств расписали писанку строками из произведений Тараса Шевченко.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Сначала писанку украсили картинами Шевченко и петриковской росписью студенты столичного университета. На нем же написали строки "Завещания" шестью официальными языками ООН.
А вот представители государств и украинские деятели добавили на писанке пожелания, а на видео записали знаменитое стихотворение Кобзаря на украинском и своими языками.
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