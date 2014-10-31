Бойцов "Донбасса" будут тренировать американские инструкторы

30 октября группа бойцов батальона "Донбасс" отправилась в город Золочев Львовской области. Там они пройдут обучение по экспериментальной программе, разработанной американскими инструкторами.

Об этом сообщается на официальном сайте батальона.

"Школа сержантов" позволит им овладеть всеми тонкостями работы с личным составом, управления отделениями, а также качественно работать с военным слаживанием.

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Согласно этой программе, бойцы будут проходить обучение в течение месяца. По ее окончании, они станут младшими командирами.

"Продуктивное обучение бойцов необходимо для дальнейшего прохождения ими службы. Конечно, кроме подготовки и переподготовки бойцов, у нас есть много другой работы. Мы и в дальнейшем помогаем раненым с лечением и материальным обеспечением, а также в полной мере осознаем свою ответственность перед пленными собратьями и их семьями", - отмечает комбат "Донбасса" Семен Семенченко.