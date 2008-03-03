Дистрибьюторов «Олейны» и «Щедрого дара» оштрафовали на 120 миллионов

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании "Сан-Трейд" и "Кернел-Трейд" на 60 млн. грн. каждую за злоупотребление монополией на рынке подсолнечного масла в 2007 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании АМК.

Как говорилось в ходе заседания, с конца июля по октябрь 2007 года средние цены на подсолнечное масло в Украине выросли более чем на 60%, в связи с чем АМК начал расследование по факту почти одновременного повышения цен на указанную продукцию.

По мнению специалистов АМК, кроме объективных причин резкого подорожания масла имели место и ценовые злоупотребления, поскольку цены выросли даже на масло, произведенное из семян прошлогоднего урожая.

Отмечается, что комитет исследовал деятельность 26-ти предприятий, среди которых были как отдельные производители масла, так и входящие в крупные группы.

По результатам расследования АМК установил, что по результатам 2006-2007 маркетингового года дочерние предприятия с иностранными инвестициями "Сан-Трейд" и ООО "Кернел-Трейд" занимали доминирующее положение на общегосударственном рынке масла подсолнечного с совокупной долей более 50%. При этом ценовая политика этих компаний летом прошлого года не отвечала объективным событиям на рынке, связанным с ростом цен на семена подсолнечника нового урожая.

Комитет пришел к выводу, что, воспользовавшись своей рыночной властью, "Сан-Трейд" и "Кернел-Трейд" необоснованно завышали цены на подсолнечное масло на протяжении июля-августа 2007 года.

В связи с этим сегодня на заседании АМК было принято решение оштрафовать указанные компании на 60 млн. грн. каждую за злоупотребление монопольным положением на рынке подсолнечного масла летом 2007 года.

Как отметил после заседания председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ, АМК готов отстаивать свое решение в судах.

Справка УНИАН. Предприятия ДП ИИ "Сан-Трейд" и ООО "Кернел-Трейд" реализуют через собственные дистрибьюторские центры по всей Украине продукцию под торговыми марками «Олейна», «Щедрый дар», «Стожар», «Золота краплинка».