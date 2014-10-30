На Донетчине в 36 населенных пунктах все еще нет света

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании ДТЭК, 29 октября в ремонтных работах участвовали 845 энергетиков в составе 258 бригад, используя 240 единиц техники.

Они восстановили электроснабжение в 20 населенных пунктах Амвросиевского, Добропольского и Тельмановского районов. Также в течение двух часов была восстановлена подача электроэнергии на поселок ЯКХЗ в городе Макеевка. В Донецке восстановлено электроснабжение жилых многоэтажных домов, онкологической больницы и теплопункта в Калининском районе города, так как в течение 28 октября объекты отключались дважды.

Частично обесточенными остаются Марьинка, Авдеевка, Донецк и Горловка, а также большое число сел и поселков региона.

Читайте такжеВ Донецке призывают кипятить воду не менее 5 минут29 октября бригады Шахтерского, Марьинского, Авдеевского, Ясиноватского, Тельмановского, Дебальцевского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) не имели возможности вести восстановительные работы из-за боевых действий, сказано в сообщении.