В результате обстрела боевиков в Донецке погиб мирный житель

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкого городского совета.

“Ночь в городе прошла напряженно. Во второй половине дня 28 октября велись артобстрелы Куйбышевского и Киевского районов. В результате попадания снаряда полностью разрушен дом по адресу: ул. Радужная, 56, погиб один мирный житель”, - сказано в сообщении.

Читайте такжеВойска РФ и боевики развернули "сводную бригаду" под Донецком – ИСТакже отмечается, что коммунальные предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность города, работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области из-за боевых действий 49 населенных пунктов остаются без электроснабжения.