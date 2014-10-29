В результате обстрела боевиков в Донецке погиб мирный житель
09:50, 29 октября 2014Политика
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В Донецке 28 октября в результате артиллерийских обстрелов погиб человек.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Донецкого городского совета.
“Ночь в городе прошла напряженно. Во второй половине дня 28 октября велись артобстрелы Куйбышевского и Киевского районов. В результате попадания снаряда полностью разрушен дом по адресу: ул. Радужная, 56, погиб один мирный житель”, - сказано в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области из-за боевых действий 49 населенных пунктов остаются без электроснабжения.
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